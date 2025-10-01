Угрожал женщине и детям: на Хмельнитчине мужчина требовал продать землю и поделиться заработком

Мужчина с угрозами требовал у знакомой продать 6 га земли.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области 51-летний мужчина требовал у знакомой продать 6 га земли стоимостью полмиллиона гривен. По плану подозреваемую половину этой суммы женщина должна была отдать ему. Об этом рассказали в прокуратуре.

В случае отказа угрожал применить физическое насилие к ней и ее детям. Позже требования мужчины изменились. Он захотел 200 тысяч гривен. Женщина, опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, передала подозреваемому указанную сумму.

Мужчина задержан правоохранителями сразу после получения средств. Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Угрожает до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества по факту вымогательства, совершенного в условиях военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.