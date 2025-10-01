Визначено переможців конкурсу на посади дисциплінарних інспекторів — у Вищої ради правосуддя знову можуть виникнути проблеми з вибором

На п’ять вакантних посад дисциплінарних інспекторів є п’ять претендентів.

Конкурсна комісія з добору дисциплінарних інспекторів 1 жовтня 2025 року визначила список переможців конкурсу на п’ять вакантних посад дисциплінарних інспекторів Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Переможцями конкурсу Конкурсна комісія визначила наступних осіб:

Дудка Світлана Сергіївна – адвокат (до 2024 року помічник судді П’ятого апеляційного адміністративного суду).

Золотар Михайло Михайлович – помічник судді Верховного Суду (у 2014-2019 роках інспектор члена ВККС Юрія Тітова).

Мойсюк Євгеній Миколайович – консультант суду відділу забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати управління забезпечення роботи Третьої судової палати секретаріату Касаційного кримінального суду Верховного Суду. Батько кандидата – колишній суддя Вищого адміністративного суду, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду у відставці Микола Мойсюк.

Фюдр Олена Станіславівна – юрист, керівник проектів в громадській організації, учасниця подій Майдану 2013-2014 року. Як юрист спеціалізується на дотриманні прав національних та сексуальних меншин, зокрема на дотриманні прав ромської національної меншини.

Яриш Ольга Володимирівна – менеджер контрактів ПрАТ «Укргідроенерго». До 2025 року кандидат працювала на посаді заступника начальника відділу підготовки інноваційних проектів Департаменту з реалізації інноваційних проектів апарату управління «Укргідроенерго». А до 2023 року Ольга Яриш працювала помічником судді Галицького райсуду міста Львова.

Зазначимо, що член Конкурсної комісії, представник Словаччини Павол Жілінчик проголосував проти Євгенія Мойсюка, Ольги Яриш та Світлани Дудки.

Всього, як повідомляла «Судово-юридична газета», до співбесід Конкурсна комісія допустила 10 кандидатів. Однак одна з кандидаток, Ірина Оболенцева, припинила свою участь в конкурсі за власним бажанням.

Як зазначила голова Конкурсної Комісії Реда Мольєне, члени Конкурсної комісії при відборі переможців конкурсу, звертали увагу на «цінності кандидата, мотивацію, особливий життєвий та професійний досвід, вміння реагувати на критичні ситуації, розуміння місії та ролі дисциплінарних інспекторів, різноманіття професійного та особистого досвіду».

Також зазначимо, що Конкурсна комісія при визначенні переможців конкурсу у 2025 році вчинила так само, як і за підсумками конкурсу 2024 року – визначила список переможців, який за кількістю переможців повністю співпадає з кількістю оголошених вакансій дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Тобто у Ради правосуддя не буде великого вибору під час розгляду рекомендацій – потрібно або призначати усіх рекомендованих, або Служба дисциплінарних інспекторів знов буде мати проблеми з комплектуванням штату СДІ.

Нагадаємо, що до складу Конкурсної комісії входять 3 іноземних експерта та 3 члена Вищої ради правосуддя.

Фінальне рішення про призначення переможців конкурсу на посади має ухвалити Вища рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

