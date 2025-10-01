Определены победители конкурса на должности дисциплинарных инспекторов — у Высшего совета правосудия снова могут возникнуть проблемы с выбором

На пять вакантных должностей дисциплинарных инспекторов есть пять претендентов.

Источник фото: Конкурсная комиссия СДИ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конкурсная комиссия по отбору дисциплинарных инспекторов 1 октября 2025 года определила список победителей конкурса на пять вакантных должностей дисциплинарных инспекторов Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Победителями конкурса Конкурсная комиссия определила следующих лиц:

Дудка Светлана Сергеевна – адвокат (до 2024 года помощник судьи Пятого апелляционного административного суда).

Золотарь Михаил Михайлович – помощник судьи Верховного Суда (в 2014-2019 годах инспектор члена ВККС Юрия Титова).

Мойсюк Евгений Николаевич – консультант суда отдела обеспечения работы секретаря и судей судебной палаты управления обеспечения работы Третьей судебной палаты Секретариата Кассационного уголовного суда Верховного Суда. Отец кандидата – бывший судья Высшего административного суда, судья Седьмого апелляционного административного суда в отставке Николай Мойсюк.

Фюдр Елена Станиславовна – юрист, руководитель проектов в общественной организации, участник событий Майдана 2013-2014 года. Как юрист специализируется на соблюдении прав национальных и сексуальных меньшинств, в частности, на соблюдении прав ромского национального меньшинства.

Ярыш Ольга Владимировна – менеджер контрактов ЧАО «Укргидроэнерго». До 2025 года кандидат работала в должности заместителя начальника отдела подготовки инновационных проектов Департамента по реализации инновационных проектов аппарата управления «Укргидроэнерго». А до 2023 Ольга Ярыш работала помощником судьи Галицкого райсуда города Львова.

Отметим, что член Конкурсной комиссии, представитель Словакии Павол Жилинчик проголосовал против Евгения Мойсюка, Ольги Ярыш и Светланы Дудки.

Всего, как сообщала «Судебно-юридическая газета», к собеседованиям Конкурсная комиссия допустила 10 кандидатов. Однако одна из кандидаток, Ирина Оболенцева, прекратила свое участие в конкурсе по собственному желанию.

Как отметила председатель Конкурсной Комиссии Реда Мольене, члены Конкурсной комиссии при отборе победителей конкурса обращали внимание на «ценности кандидата, мотивацию, особый жизненный и профессиональный опыт, умение реагировать на критические ситуации, понимание миссии и роли дисциплинарных инспекторов, многообразие профессионального и личного опыта».

Также отметим, что Конкурсная комиссия при определении победителей конкурса в 2025 году поступила так же, как и по итогам конкурса 2024 года – определила список победителей, который по количеству победителей полностью совпадает с количеством объявленных вакансий дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия. То есть, у Совета правосудия не будет большого выбора при рассмотрении рекомендаций – нужно либо назначать всех рекомендованных, либо Служба дисциплинарных инспекторов снова будет иметь проблемы с комплектованием штата СДИ.

Напомним, что в состав Конкурсной комиссии входят 3 иностранных эксперта и 3 члена Высшего совета правосудия.

Финальное решение о назначении победителей конкурса на должности должен принять Высший совет правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.