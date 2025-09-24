Хто може стати новими дисциплінарними інспекторами Вищої ради правосуддя – список кандидатів

Діючі та колишні працівники апаратів Верховного Суду, апеляційних та місцевих судів, адвокат та науковець зі Львова отримали допуск до співбесід.

Засідання Конкурсної комісії з добору дисциплінарних інспекторів, джерело фото - ВРП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конкурсна комісія з добору дисциплінарних інспекторів визначила список з 10 претендентів на п’ять вакантних посад дисциплінарних інспекторів Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Відповідні співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів відбудуться 29 та 30 вересня 2025 року.

Нагадаємо, що конкурс на п’ять посад дисциплінарних інспекторів Вища рада правосуддя оголосила 29 квітня 2025 року.

Підставою для оголошення вже другого поспіль конкурсу стало те, що у 2024 році не вдалося сформувати Службу дисциплінарних інспекторів у повному складі (всього передбачені посади 24 дисциплінарних інспекторів). Крім того, частина дисциплінарних інспекторів вирішила взяти участь у конкурсі на посади суддів апеляційних судів та у доборі на посади суддів місцевих судів – одразу 16 дисциплінарних інспекторів з 20 вирішили стати суддями різних інстанцій.

Конкурсна комісія у липні допустила до участі у конкурсі 70 бажаючих стати дисциплінарними інспекторами.

Однак до етапу співбесід у підсумку дісталися всього 10 кандидатів (цікаво, що одразу 23 претендента не з’явилися на тестування когнітивних здібностей, а у серпні ще 2 не прибули на виконання ситуаційних (практичних) завдань.

Відтак, співбесіди відбудуться з наступними кандидатами:

Дудка Світлана Сергіївна – адвокат (до 2024 року помічник судді П’ятого апеляційного адміністративного суду).

Золотар Михайло Михайлович – помічник судді Верховного Суду (у 2014-2019 роках інспектор члена ВККС Юрія Тітова).

Крикливець Дмитро Євгенович – доцент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.

Лознян Олександр Сергійович – головний спеціаліст Офісу Генерального прокурора (до 2023 року секретар судового засідання та консультант суду у Верховному Суді).

Мельник Світлана Борисівна – начальник відділу аналітичної роботи, узагальнення судової практики та судової статистики Одеського апеляційного суду.

Мойсюк Євгеній Миколайович – консультант суду відділу забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати управління забезпечення роботи Третьої судової палати секретаріату Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

Оболенцева Ірина Миколаївна – до 2025 року кандидат працювала помічником судді Харківського окружного адміністративного суду.

Ровкова Оксана Олександрівна – до 2024 року кандидат працювала головним спеціалістом по роботі зі свідками та заявниками Національного антикорупційного бюро України.

Фюдр Олена Станіславівна – юрист, фізична особа-підприємець, керівник проектів в громадській організації.

Яриш Ольга Володимирівна – до 2025 року кандидат працювала на посаді заступника начальника відділу підготовки інноваційних проектів Департаменту з реалізації інноваційних проектів апарату управління ПрАТ «Укргідроенерго». А до 2023 року Ольга Яриш працювала помічником судді Галицького райсуду міста Львова.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.