Більшість дисциплінарних інспекторів Ради правосуддя вирішили змінити місце роботи

Одразу 15 дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя вирішили стати суддями.

Фото: ВРП

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Цікава ситуація складається навколо Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (СДІ).

Відповідно до списку осіб, які подали документи для участі у доборі на 1 800 вакантних посад суддів місцевих судів, бажання стати суддями судів першої інстанції виявили одразу 15 дисциплінарних інспекторів Служби дисциплінарних інспекторів.

Всього, нагадаємо, у складі Служби дисциплінарних інспекторів, яка розпочала свою діяльність лише 23 грудня 2024 року, працюють керівник СДІ, заступник керівника та 20 дисциплінарних інспекторів.

Відповідно до інформації ВККС, суддями хочуть стати наступні дисциплінарні інспектори СДІ:

Волкова Анна Миколаївна

Гура Олексій Петрович

Дробчак Наталія Володимирівна

Заїка Ігор Володимирович

Захарченко Максим Сергійович

Кабанець Олексій Олексійович

Ковальчук Аліна Валеріївна

Лавринчук Марія Петрівна

Осєтров Валерій Михайлович

Пилипенко Сергій Михайлович

Плескач В’ячеслав Юрійович

Садовий Ростислав Миколайович

Стасів Наталія Степанівна

Тронь Ігор Володимирович

Череп В’ячеслав Юрійович

Більшість з вказаних дисциплінарних інспекторів до перемоги на відповідному конкурсі працювали на посадах помічників суддів різних інстанцій або помічників членів Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», майже 44% діючих суддів, які подали заяви для переведення в інші суди, є учасниками добору на посади суддів 2017 року, та мають стаж здійснення правосуддя менше 5 років. За вакантні посади в місцевих судах вони будуть змагатися з учасниками добору 2024 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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