На війні загинув начальник відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Житомирського апеляційного суду Ігор Остапчук

Ігор Остапчук добровільно став на захист України в жовтні 2022 року.

Фото: Житомирський апеляційний суд

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Житомирський апеляційний суд з глибоким сумом повідомляє про загибель свого колеги – начальника відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Ігоря Остапчука, який добровільно став на захист України в жовтні 2022 року та героїчно загинув 5 квітня 2025 року.

Ігор Олексійович розпочав роботу в Житомирському апеляційному суді 19 грудня 2018 року на посаді головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ, а в квітні 2023 року очолив його.

"Колектив суду висловлює щирі співчуття рідним Ігоря Олексійовича. Ми завжди пам’ятатимемо подвиг нашого колеги, його пожертву в ім’я Батьківщини задля її свободи, миру та незалежності. Слава Герою!", - повідомили у суді.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Ігоря Олексійовича.