Болгарія не продаватиме Україні реактори для Хмельницької АЕС

Болгарія вирішила не продавати Україні реактори для завершення добудови Хмельницької АЕС.

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Болгарія відмовилась від продажу двох російських реакторів з АЕС "Белене" для Хмельницької АЕС. Про це повідомляє ЕП.

Віцепремʼєр країни Атанас Зафіров пояснив таке рішення тим, що Болгарії необхідно розвивати атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію у світі.

За його словами, відповідне рішення було узгоджено з Радою спільного управління та лідером правоцентристської партії GERB Бойком Борисовим.

Зафіров наголосив, що в умовах глобального зростання цін на електроенергію Болгарія повинна посилювати енергетичну незалежність, зокрема шляхом використання вже наявного обладнання.

Зазначається, що перемовини про продаж Україні двох російських ядерних реакторів з недобудованої болгарської АЕС «Белене» проводилися з 2023 року. Енергоблоки мали бути використані для запуску третього та четвертого енергооб'єктів на Хмельницькій АЕС.

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