Болгария не будет продавать Украине реакторы для Хмельницкой АЭС

Болгария решила не продавать Украине реакторы для завершения достройки Хмельницкой АЭС.

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Болгария отказалась от продажи двух российских реакторов по АЭС "Белене" для Хмельницкой АЭС. Об этом сообщает ЭП.

Вицепремьер страны Атанас Зафиров объяснил такое решение тем, что Болгарии необходимо развивать атомную энергетику, особенно учитывая рост цен на электроэнергию в мире.

По его словам, соответствующее решение было согласовано с Советом совместного управления и лидером правоцентристской партии GERB Бойко Борисовым.

Зафиров подчеркнул, что в условиях глобального роста цен на электроэнергию Болгария должна усиливать энергетическую независимость, в частности, путем использования уже имеющегося оборудования.

Переговоры о продаже Украине двух российских ядерных реакторов с недостроенной болгарской АЭС «Белене» проводились с 2023 года. Энергоблоки должны использоваться для запуска третьего и четвертого энергообъектов на Хмельницкой АЭС.

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