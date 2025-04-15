На войне погиб начальник отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел Житомирского апелляционного суда Игорь Остапчук

Игорь Остапчук добровольно встал на защиту Украины в октябре 2022 года.

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Житомирский апелляционный суд с глубокой печалью сообщает о гибели своего коллеги – начальника отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел Игоря Остапчука, который добровольно встал на защиту Украины в октябре 2022 года и героически погиб 5 апреля 2025 года.

Игорь Алексеевич начал работу в Житомирском апелляционном суде 19 декабря 2018 в должности главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел, а в апреле 2023 года возглавил его.

"Коллектив суда выражает искренние соболезнования родным Игоря Алексеевича. Мы будем всегда помнить подвиг нашего коллеги, его пожертвование во имя Родины ради ее свободы, мира и независимости. Слава Герою!", - сообщили в суде.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Алексеевича.