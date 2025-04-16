Большинство дисциплинарных инспекторов Совета правосудия решили сменить место работы

Сразу 15 дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия решили стать судьями.

Фото: ВСП

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Интересная ситуация складывается вокруг Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (СДИ).

Согласно со списком лиц, подавших документы для участия в отборе на 1 800 вакантных должностей судей местных судов, желание стать судьями судов первой инстанции изъявили сразу 15 дисциплинарных инспекторов Службы дисциплинарных инспекторов.

Всего, напомним, в составе Службы дисциплинарных инспекторов, которая начала свою деятельность только 23 декабря 2024 года, работают руководитель СДИ, заместитель руководителя и 20 дисциплинарных инспекторов.

Согласно информации ВККС, судьями хотят стать следующие дисциплинарные инспекторы СДИ:

Волкова Анна Николаевна

Гура Алексей Петрович

Дробчак Наталья Владимировна

Заика Игорь Владимирович

Захарченко Максим Сергеевич

Кабанец Алексей Алексеевич

Ковальчук Алина Валерьевна

Лавринчук Мария Петровна

Осетров Валерий Михайлович

Пилипенко Сергей Михайлович

Плескач Вячеслав Юрьевич

Садовый Ростислав Николаевич

Стасив Наталья Степановна

Тронь Игорь Владимирович

Череп Вячеслав Юрьевич

Большинство из указанных дисциплинарных инспекторов до победы на соответствующем конкурсе работали на должностях помощников судей разных инстанций или помощников членов Высшего совета правосудия.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», почти 44% действующих судей, подавших заявления о переводе в другие суды, являются участниками отбора на должности судей 2017 года и имеют стаж осуществления правосудия менее 5 лет. За вакантные должности в местных судах они будут соперничать с участниками отбора 2024 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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