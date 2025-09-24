Практика судов
Кто может стать новыми дисциплинарными инспекторами Высшего совета правосудия – список кандидатов

18:35, 24 сентября 2025
Действующие и бывшие сотрудники аппаратов Верховного Суда, апелляционных и местных судов, адвокат и ученый из Львова получили допуск к собеседованиям.
Кто может стать новыми дисциплинарными инспекторами Высшего совета правосудия – список кандидатов
Заседание Конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов, источник фото - ВРП
Конкурсная комиссия по отбору дисциплинарных инспекторов определила список из 10 претендентов на пять вакантных должностей дисциплинарных инспекторов Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия. 

Соответствующие собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов состоятся 29 и 30 сентября 2025 года. 

Напомним, что конкурс на пять должностей дисциплинарных инспекторов Высший совет правосудия объявил 29 апреля 2025 года. 

Основанием для объявления уже второго конкурса стало то, что в 2024 году не удалось сформировать Службу дисциплинарных инспекторов в полном составе (всего предусмотрены должности 24 дисциплинарных инспекторов). Кроме того, часть дисциплинарных инспекторов решила принять участие в конкурсе на должности судей апелляционных судов и в отборе на должности судей местных судов – сразу 16 дисциплинарных инспекторов из 20 решили стать судьями разных инстанций. 

Конкурсная комиссия в июле допустила к участию в конкурсе 70 желающих стать дисциплинарными инспекторами. 

Однако к этапу собеседований в итоге добрались всего 10 кандидатов (интересно, что сразу 23 претендента не явились на тестирование когнитивных способностей, а в августе еще 2 не прибыли на выполнение ситуационных (практических) заданий. 

Собеседования состоятся со следующими кандидатами: 

Дудка Светлана Сергеевна – адвокат (до 2024 года помощник судьи Пятого апелляционного административного суда). 

Золотарь Михаил Михайлович – помощник судьи Верховного Суда (в 2014-2019 годах инспектор члена ВККС Юрия Титова). 

Крикливец Дмитрий Евгеньевич – доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Львовского национального университета им. И. Франко.

Лознян Александр Сергеевич – главный специалист Офиса Генерального прокурора (до 2023 года – секретарь судебного заседания и консультант суда в Верховном Суде). 

Мельник Светлана Борисовна – начальник отдела аналитической работы, обобщения судебной практики и судебной статистики Одесского апелляционного суда. 

Мойсюк Евгений Николаевич – консультант суда отдела обеспечения работы секретаря и судей судебной палаты управления обеспечения работы Третьей судебной палаты секретариата Кассационного уголовного суда Верховного Суда. 

Оболенцева Ирина Николаевна – до 2025 года кандидат работала помощником судьи Харьковского окружного административного суда. 

Ровкова Оксана Александровна – до 2024 года кандидат работала главным специалистом по работе со свидетелями и заявителями Национального антикоррупционного бюро Украины. 

Фюдр Елена Станиславовна – юрист, физическое лицо-предприниматель, руководитель проектов в общественной организации. 

Ярыш Ольга Владимировна – до 2025 года кандидат работала в должности заместителя начальника отдела подготовки инновационных проектов Департамента по реализации инновационных проектов аппарата управления ЧАО «Укргидроэнерго». А до 2023 Ольга Ярыш работала помощником судьи Галицкого райсуда города Львова.

Автор Вячеслав Хрипун

