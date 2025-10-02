Практика судів
  1. В Україні

Україна засудила примусовий призов на тимчасово окупованих територіях Росією

07:36, 2 жовтня 2025
МЗС закликає українців уникати призову на окупованих землях і долучатися до «Хочу жить».
Україна засудила примусовий призов на тимчасово окупованих територіях Росією
Фото: МЗС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У МЗС висловилися проти так званого «осіннього призову» до армії РФ, який розпочався 1 жовтня, зокрема на тимчасово окупованих територіях Криму, Севастополя, а також частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, повідомила пресслужба МЗС.

Примусовий призов порушує статтю 51 IV Женевської конвенції, яка забороняє окупанту змушувати осіб на окупованих територіях служити в його армії. МЗС назвало ці дії воєнним злочином, пообіцявши притягнення винних до відповідальності. Кремль, ймовірно, використовуватиме примусово мобілізованих українців як «гарматне м’ясо» у війні проти їхньої держави.

МЗС закликало українців на окупованих територіях уникати призову, а громадян РФ — саботувати його, скориставшись проєктом «Хочу жить» для добровільної здачі Силам оборони України. Також звернулися до українців на історичних землях у РФ та корінних народів, закликаючи не брати участі у війні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія МЗС призов окуповані території

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівництво НАЗК отримало 366 тисяч грн зарплати, ВККС – 263 тисячі, НАДС – 256 тисяч грн – Мінфін оновив дані за серпень

Серед органів судової влади лідером за рівнем зарплат у серпні стала Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Особа має право на необхідну оборону, незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою – Верховний Суд

Це правило безпосередньо вказане у кримінальному законі, а тому посилання у деяких судових рішеннях на ту обставину, що особа могла уникнути посягання або звернутися по допомогу до правоохоронних органів, безпосередньо суперечить кримінальному закону.

На утримання резервних копій українських державних реєстрів за кордоном у 2026 році поки що немає грошей – Мінюст

Іноземні партнери профінансують утримання копій реєстрів за кордоном лише до кінця 2025 року.

Суддям, членам ВРП і ВККС пропонують обмежити винагороду 80 тисячами грн

Обмеження лімітом у 80 тисяч грн на місяць пропонується розповсюдити на суддівську винагороду, зарплати членів ВККС та ВРП, депутатів, прокурорів та інших посадовців – Данило Гетманцев та Руслан Стефанчук подали поправку до держбюджету на 2026 рік.

Визначено переможців конкурсу на посади дисциплінарних інспекторів — у Вищої ради правосуддя знову можуть виникнути проблеми з вибором

На п’ять вакантних посад дисциплінарних інспекторів є п’ять претендентів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області