Україна засудила примусовий призов на тимчасово окупованих територіях Росією

МЗС закликає українців уникати призову на окупованих землях і долучатися до «Хочу жить».

У МЗС висловилися проти так званого «осіннього призову» до армії РФ, який розпочався 1 жовтня, зокрема на тимчасово окупованих територіях Криму, Севастополя, а також частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, повідомила пресслужба МЗС.

Примусовий призов порушує статтю 51 IV Женевської конвенції, яка забороняє окупанту змушувати осіб на окупованих територіях служити в його армії. МЗС назвало ці дії воєнним злочином, пообіцявши притягнення винних до відповідальності. Кремль, ймовірно, використовуватиме примусово мобілізованих українців як «гарматне м’ясо» у війні проти їхньої держави.

МЗС закликало українців на окупованих територіях уникати призову, а громадян РФ — саботувати його, скориставшись проєктом «Хочу жить» для добровільної здачі Силам оборони України. Також звернулися до українців на історичних землях у РФ та корінних народів, закликаючи не брати участі у війні.

