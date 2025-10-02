Украина осудила принудительный призыв на временно оккупированных территориях Россией

МИД призывает украинцев избегать призыва на оккупированных землях и присоединяться к «Хочу жить».

Фото: МИД

В МИД высказались против так называемого «осеннего призыва» в армию РФ, который начался 1 октября, в частности на временно оккупированных территориях Крыма, Севастополя, а также частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, сообщила пресс-служба МИД.

Принудительный призыв нарушает статью 51 IV Женевской конвенции, которая запрещает оккупанту принуждать лиц на оккупированных территориях служить в его армии. МИД назвал эти действия военным преступлением, пообещав привлечь виновных к ответственности. Кремль, вероятно, будет использовать принудительно мобилизованных украинцев как «пушечное мясо» в войне против их государства.

МИД призвал украинцев на оккупированных территориях избегать призыва, а граждан РФ — саботировать его, воспользовавшись проектом «Хочу жить» для добровольной сдачи Силам обороны Украины. Также обратились к украинцам на исторических землях в РФ и коренным народам, призывая не участвовать в войне.

