Украина осудила принудительный призыв на временно оккупированных территориях Россией

07:36, 2 октября 2025
МИД призывает украинцев избегать призыва на оккупированных землях и присоединяться к «Хочу жить».
Фото: МИД
В МИД высказались против так называемого «осеннего призыва» в армию РФ, который начался 1 октября, в частности на временно оккупированных территориях Крыма, Севастополя, а также частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, сообщила пресс-служба МИД.

Принудительный призыв нарушает статью 51 IV Женевской конвенции, которая запрещает оккупанту принуждать лиц на оккупированных территориях служить в его армии. МИД назвал эти действия военным преступлением, пообещав привлечь виновных к ответственности. Кремль, вероятно, будет использовать принудительно мобилизованных украинцев как «пушечное мясо» в войне против их государства.

МИД призвал украинцев на оккупированных территориях избегать призыва, а граждан РФ — саботировать его, воспользовавшись проектом «Хочу жить» для добровольной сдачи Силам обороны Украины. Также обратились к украинцам на исторических землях в РФ и коренным народам, призывая не участвовать в войне.

россия МИД призыв оккупированные территории

