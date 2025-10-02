Практика судів
У Польщі відкрили норвезький навчальний центр для українських військових

07:00, 2 жовтня 2025
Camp Jomsborg готуватиме до 1200 солдатів із акцентом на досвід війни.
У Польщі відкрили норвезький навчальний центр для українських військових
На полігоні «Демба-Ліпа» у Підкарпатському воєводстві Польщі офіційно відкрили навчальний центр Camp Jomsborg, створений Збройними силами Норвегії для підготовки українських військовослужбовців, повідомило Міністерство оборони Польщі.

У церемонії відкриття взяли участь міністри оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, Норвегії Туре О. Сандвік, Естонії Ханно Певкур та заступник міністра оборони України Юрій Мироненко. Косиняк-Камиш зазначив, що центр, розташований на престижному полігоні, розпочинає «друге життя» і демонструє здатність навчати українських військових у великих масштабах поблизу України.

За даними відомства, Camp Jomsborg може приймати до 1200 солдатів одночасно для інтенсивної практичної підготовки. Особливу увагу приділятимуть протидії безпілотникам, тактичній співпраці та бойовим навичкам, використовуючи досвід України, набутий у війні, для обміну знаннями між союзниками.

Керівництво НАЗК отримало 366 тисяч грн зарплати, ВККС – 263 тисячі, НАДС – 256 тисяч грн – Мінфін оновив дані за серпень

Серед органів судової влади лідером за рівнем зарплат у серпні стала Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Особа має право на необхідну оборону, незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою – Верховний Суд

Це правило безпосередньо вказане у кримінальному законі, а тому посилання у деяких судових рішеннях на ту обставину, що особа могла уникнути посягання або звернутися по допомогу до правоохоронних органів, безпосередньо суперечить кримінальному закону.

На утримання резервних копій українських державних реєстрів за кордоном у 2026 році поки що немає грошей – Мінюст

Іноземні партнери профінансують утримання копій реєстрів за кордоном лише до кінця 2025 року.

Суддям, членам ВРП і ВККС пропонують обмежити винагороду 80 тисячами грн

Обмеження лімітом у 80 тисяч грн на місяць пропонується розповсюдити на суддівську винагороду, зарплати членів ВККС та ВРП, депутатів, прокурорів та інших посадовців – Данило Гетманцев та Руслан Стефанчук подали поправку до держбюджету на 2026 рік.

Визначено переможців конкурсу на посади дисциплінарних інспекторів — у Вищої ради правосуддя знову можуть виникнути проблеми з вибором

На п’ять вакантних посад дисциплінарних інспекторів є п’ять претендентів.

