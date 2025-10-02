У Польщі відкрили норвезький навчальний центр для українських військових

Camp Jomsborg готуватиме до 1200 солдатів із акцентом на досвід війни.

На полігоні «Демба-Ліпа» у Підкарпатському воєводстві Польщі офіційно відкрили навчальний центр Camp Jomsborg, створений Збройними силами Норвегії для підготовки українських військовослужбовців, повідомило Міністерство оборони Польщі.

У церемонії відкриття взяли участь міністри оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, Норвегії Туре О. Сандвік, Естонії Ханно Певкур та заступник міністра оборони України Юрій Мироненко. Косиняк-Камиш зазначив, що центр, розташований на престижному полігоні, розпочинає «друге життя» і демонструє здатність навчати українських військових у великих масштабах поблизу України.

За даними відомства, Camp Jomsborg може приймати до 1200 солдатів одночасно для інтенсивної практичної підготовки. Особливу увагу приділятимуть протидії безпілотникам, тактичній співпраці та бойовим навичкам, використовуючи досвід України, набутий у війні, для обміну знаннями між союзниками.

