В Польше открыли норвежский учебный центр для украинских военных

Camp Jomsborg будет готовить до 1200 солдат с акцентом на опыт войны.

На полигоне «Демба-Липа» в Подкарпатском воеводстве Польши официально открыли учебный центр Camp Jomsborg, созданный Вооруженными силами Норвегии для подготовки украинских военнослужащих, сообщило Министерство обороны Польши.

В церемонии открытия приняли участие министры обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, Норвегии Туре О. Сандвик, Эстонии Ханно Певкур и заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко. Косиняк-Камыш отметил, что центр, расположенный на престижном полигоне, начинает «вторую жизнь» и демонстрирует способность обучать украинских военных в больших масштабах вблизи Украины.

По данным ведомства, Camp Jomsborg может принимать до 1200 солдат одновременно для интенсивной практической подготовки. Особое внимание будет уделяться противодействию беспилотникам, тактическому сотрудничеству и боевым навыкам, используя опыт Украины, приобретенный в войне, для обмена знаниями между союзниками.

