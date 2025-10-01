Яка максимальна тривалість робочого часу неповнолітнього працівника — роз’яснення Держпраці

Неповнолітні особи можуть працювати лише скорочений робочий час.

Неповнолітні працівники віком від 14 до 18 років мають такі ж трудові права, як і повнолітні, але водночас користуються низкою спеціальних пільг, які стосуються охорони праці, тривалості робочого часу, відпусток та інших умов праці. Про це розповіли у Держпраці.

Зокрема, для неповнолітніх передбачено скорочену тривалість робочого часу:

Для осіб віком 16-18 років – до 36 годин на тиждень.

Для осіб віком 15-16 років – до 24 годин на тиждень.

Для учнів 14-15 років під час канікул – до 24 годин на тиждень.

У разі, якщо неповнолітні працюють під час навчального року, їхній робочий час обмежений ще більше:

Для осіб віком 16-18 років – до 18 годин на тиждень.

Для осіб віком 15-16 років – до 12 годин на тиждень.

Для учнів віком 14-15 років – до 12 годин на тиждень.

