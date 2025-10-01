Какая максимальная продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего работника — разъяснение Гоструда

Несовершеннолетние лица могут работать только в сокращенном рабочем времени.

Несовершеннолетние работники в возрасте от 14 до 18 лет имеют такие же трудовые права, как и совершеннолетние, но при этом пользуются рядом специальных льгот, касающихся охраны труда, продолжительности рабочего времени, отпусков и других условий труда. Об этом сообщили в Гоструда.

В частности, для несовершеннолетних предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени:

Для лиц в возрасте 16-18 лет – до 36 часов в неделю.

Для лиц в возрасте 15-16 лет – до 24 часов в неделю.

Для учащихся 14-15 лет во время каникул – до 24 часов в неделю.

Если несовершеннолетние работают во время учебного года, их рабочее время ограничено еще больше:

Для лиц в возрасте 16-18 лет – до 18 часов в неделю.

Для лиц в возрасте 15-16 лет – до 12 часов в неделю.

Для учащихся в возрасте 14-15 лет – до 12 часов в неделю.

