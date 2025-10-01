У Львові судитимуть шахрая, який набрав онлайн-кредитів на студентів

Загальна сума завданих збитків від дій шахрая складає майже 70 тисяч грнивень.

У Львові скерували до суду обвинувальний акт стосовно 19-річного хлопця, який реалізував шахрайську схему заволодіння коштами громадян. Загалом обвинувачений ошукав 3 осіб. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зловмисник, використовуючи Telegram-канали, знайшов охочих швидко і легко заробити. Він запевняв, що для виведення коштів з криптовалютних бірж потрібно пройти авторизацію та надіслати персональні дані.

«Таким чином обвинувачений отримав ідентифікаційні коди, паспортні відомості, місця проживання студентів. Отримавши цю інформацію, він оформляв на потерпілих кредити у фінансових установах, а коштами розпоряджався на власний розсуд», - заявили у прокуратурі.

Загальна сума завданих збитків складає майже 70 тис. грн.

У прокуратурі додали, що обвинуваченому інкриміновано порушення недоторканості приватного життя, шахрайство, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж.

