Во Львове будут судить мошенника, который набрал онлайн-кредитов на студентов

Во Львове направлен в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего юноши, который реализовал мошенническую схему завладения средствами граждан. Всего обвиняемый обманул 3 человек. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Злоумышленник, используя Telegram-каналы, находил желающих быстро и легко заработать. Он уверял, что для вывода средств с криптовалютных бирж необходимо пройти авторизацию и прислать персональные данные.

«Таким образом обвиняемый получил идентификационные коды, паспортные данные, места проживания студентов. Получив эту информацию, он оформлял на потерпевших кредиты в финансовых учреждениях, а средствами распоряжался по своему усмотрению», — заявили в прокуратуре.

Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 70 тыс. грн.

В прокуратуре добавили, что обвиняемому инкриминируется нарушение неприкосновенности частной жизни, мошенничество, несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) сетей.