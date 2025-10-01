Українцям пояснили, чи може домогосподарство з боргами отримати субсидію

Пенсійний фонд пояснив, чи можна отримати субсидію, якщо у родини є борг за комуналку.

Фото: procherk.info

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, за яких умов сім’я може претендувати на житлову субсидію, навіть якщо має борг за комунальні послуги.

За правилами, субсидія не призначається, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці заборгованість, яка на день звернення перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн). Для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних та прийомних сімей цей поріг складає 4 000 грн.

Водночас субсидію можна отримати, якщо:

- борг сплачено та це документально підтверджено;

- укладено договір про його реструктуризацію;

- заборгованість оскаржена в суді (є ухвала про відкриття провадження).

Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) борги не враховуються, якщо вони виникли до моменту отримання довідки ВПО та проживання у житлі без договору оренди.

Також субсидію можуть призначити лише на ті послуги, де немає заборгованості. Перелік послуг заявник зазначає у своїй заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.