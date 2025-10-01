Украинцам объяснили, может ли домохозяйство с долгами получить субсидию

Пенсионный фонд объяснил, можно ли получить субсидию, если у семьи есть долг за коммуналку.

Фото: procherk.info

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, при каких условиях семья может претендовать на жилищную субсидию, даже если имеет долг за коммунальные услуги.

По правилам, субсидия не назначается, если домохозяйство имеет просроченную более трех месяцев задолженность, которая на день обращения превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн). Для детских домов семейного типа, многодетных и приемных семей этот порог составляет 4 000 грн.

В то же время субсидию можно получить, если:

долг оплачен и это документально подтверждено;

заключен договор о его реструктуризации;

задолженность обжалована в суде (есть определение об открытии производства).

Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) долги не учитываются, если они возникли до момента получения справки ВПЛ и проживания в жилье без договора аренды.

Также субсидию могут назначить только на те услуги, где нет задолженности. Перечень услуг заявитель указывает в своем заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.