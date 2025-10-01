Нобельський парк на Рівненщині постраждав від незаконної рубки на 6,8 млн грн — справа дійшла до суду

Суд ухвалив рішення про відшкодування збитків за незаконне знищення лісів.

Господарський суд Рівненської області задовольнив позов прокурора, який діяв в інтересах держави та Зарічненської громади, щодо відшкодування шкоди довкіллю в розмірі 6 779 721,18 грн. Збитки виникли через неналежний захист лісів від незаконних рубок на землях лісового фонду, що належать до громади. Про це розповіли у прокуратурі.

Встановлено, що під час огляду лісових насаджень у масиві Острівського лісництва філії «Висоцьке лісове господарство», за участю працівників цієї філії та Держекоінспекції Поліського округу, виявлено незаконну вирубку дерев різних порід.

Оскільки ця територія входить до Нобельського національного природного парку та є об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, спеціалісти екоінспекції нарахували майже 6,8 млн грн шкоди довкіллюю.

Особа, яка здійснила незаконну порубку, не встановлена.

Водночас Лісовий кодекс України зобов’язує державні лісогосподарські підприємства та інші організації, що мають лісові підрозділи, охороняти ліси, у тому числі від незаконних рубок, і відшкодовувати шкоду, заподіяну внаслідок порушення лісового законодавства.

Після набрання рішенням законної сили прокурори вживатимуть заходи до його виконання.

Ця справа вкотре підтверджує важливість системної роботи органів прокуратури щодо виявлення порушень у сфері охорони навколишнього природного середовища та захисту інтересів територіальних громад.

