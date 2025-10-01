Нобельский парк в Ровенской области пострадал от незаконной рубки на 6,8 млн грн — дело дошло до суда

Суд принял решение о возмещении ущерба за незаконное уничтожение лесов

Хозяйственный суд Ровненской области удовлетворил иск прокурора, который действовал в интересах государства и Заречненской громады, о возмещении ущерба окружающей среде в размере 6 779 721,18 грн. Ущерб возник из-за ненадлежащей охраны лесов от незаконных вырубок на землях лесного фонда, принадлежащих громаде. Об этом сообщили в прокуратуре.

Установлено, что при осмотре лесных насаждений в массиве Островского лесничества филиала «Высоцкое лесное хозяйство», с участием работников этого филиала и Госэкоинспекции Полесского округа, была выявлена незаконная вырубка деревьев различных пород.

Поскольку эта территория входит в состав Нобельского национального природного парка и является объектом природно-заповедного фонда государственного значения, специалисты экоинспекции насчитали почти 6,8 млн грн ущерба окружающей среде.

Лицо, совершившее незаконную вырубку, не установлено.

В то же время Лесной кодекс Украины обязывает государственные лесохозяйственные предприятия и другие организации, имеющие лесные подразделения, охранять леса, в том числе от незаконных вырубок, и возмещать ущерб, причиненный нарушением лесного законодательства.

После вступления решения в законную силу прокуроры примут меры к его исполнению.

Это дело еще раз подтверждает важность системной работы органов прокуратуры по выявлению нарушений в сфере охраны окружающей среды и защиты интересов территориальных громад.

