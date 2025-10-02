Ілон Маск став першим у світі, чий статок перевищив $500 млрд

Tesla і SpaceX підняли Маска на пів трильйона доларів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок досяг позначки у $500 млрд, повідомляє Forbes.

За даними онлайн-трекера Forbes, акції Tesla зросли майже на 4%, додавши Маску $9,3 млрд. Зростання відбулося після оголошення у квітні 2025 року про відхід Маска з посади голови Департаменту ефективності уряду при президентові Дональді Трампі, що дозволило йому зосередитися на Tesla. Його 12% акцій компанії коштують $191 млрд, а опціони 2018 року — $133 млрд (зі знижкою 50% через судовий спір у Делавері). У вересні рада Tesla запропонувала новий пакет винагороди, який може принести Маску до $1 трлн за умови зростання капіталізації компанії.

Статки Маска також формують SpaceX ($400 млрд, його частка — $168 млрд) і xAI Holdings ($113 млрд, його частка — $60 млрд). У 2020 році його капітал становив $24,6 млрд, але зростання акцій Tesla дозволило йому досягти $100 млрд у серпні 2020 року, $190 млрд у січні 2021 року, $200 млрд у вересні 2021 року, $300 млрд у листопаді 2021 року та $400 млрд у грудні 2024 року. Forbes прогнозує, що Маск може стати трильйонером до 2033 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.