Илон Маск стал первым в мире, чье состояние превысило $500 млрд

Tesla и SpaceX подняли Маска на полтриллиона долларов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло отметки в $500 млрд, сообщает Forbes.

По данным онлайн-трекера Forbes, акции Tesla выросли почти на 4%, добавив Маску $9,3 млрд. Рост произошел после объявления в апреле 2025 года об уходе Маска с поста главы Департамента эффективности правительства при президенте Дональде Трампе, что позволило ему сосредоточиться на Tesla. Его 12% акций компании стоят $191 млрд, а опционы 2018 года — $133 млрд (со скидкой 50% из-за судебного спора в Делавере). В сентябре совет Tesla предложил новый пакет вознаграждения, который может принести Маску до $1 трлн при условии роста капитализации компании.

Состояние Маска также формируют SpaceX ($400 млрд, его доля — $168 млрд) и xAI Holdings ($113 млрд, его доля — $60 млрд). В 2020 году его капитал составлял $24,6 млрд, но рост акций Tesla позволил ему достичь $100 млрд в августе 2020 года, $190 млрд в январе 2021 года, $200 млрд в сентябре 2021 года, $300 млрд в ноябре 2021 года и $400 млрд в декабре 2024 года. Forbes прогнозирует, что Маск может стать триллионером к 2033 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.