Нотариальное удостоверение земельных сделок — в Минюсте напомнили алгоритм действий

Договор купли-продажи земельного участка подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило алгоритм действий по нотариальному удостоверению земельных сделок.

При удостоверении договора купли-продажи объектов недвижимости, в том числе земель сельскохозяйственного назначения, подаются:

– документы, удостоверяющие объем гражданской дееспособности физических лиц, гражданскую правоспособность, дееспособность юридических лиц, полномочия представителя физического или юридического лица;

– документы, подтверждающие право собственности на земельный участок;

– в случае совместной собственности на земельный участок — нотариально удостоверенное согласие или личное присутствие мужа/жены, свидетельство о браке, его/ее паспорт и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (РНОКПП);

– в случае если земельный участок находится в аренде — согласие арендатора на продажу (в случае, если не он является покупателем);

– выписки из Государственного земельного кадастра и Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество, а также из технической документации о нормативной денежной оценке;

– отчет о экспертной денежной оценке земель;

– реквизиты открытых счетов;

– документы, подтверждающие источники происхождения средств или активов, за счет которых приобретается право собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи такого земельного участка подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

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