Нотариальное удостоверение земельных сделок — в Минюсте напомнили алгоритм действий

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило алгоритм действий по нотариальному удостоверению земельных сделок.
При удостоверении договора купли-продажи объектов недвижимости, в том числе земель сельскохозяйственного назначения, подаются:
– документы, удостоверяющие объем гражданской дееспособности физических лиц, гражданскую правоспособность, дееспособность юридических лиц, полномочия представителя физического или юридического лица;
– документы, подтверждающие право собственности на земельный участок;
– в случае совместной собственности на земельный участок — нотариально удостоверенное согласие или личное присутствие мужа/жены, свидетельство о браке, его/ее паспорт и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (РНОКПП);
– в случае если земельный участок находится в аренде — согласие арендатора на продажу (в случае, если не он является покупателем);
– выписки из Государственного земельного кадастра и Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество, а также из технической документации о нормативной денежной оценке;
– отчет о экспертной денежной оценке земель;
– реквизиты открытых счетов;
– документы, подтверждающие источники происхождения средств или активов, за счет которых приобретается право собственности на земельный участок.
Договор купли-продажи такого земельного участка подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.