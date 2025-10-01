Практика судів
На Буковині викрили групу переправників ухилянтів до Румунії, у яких знайшли зброю та позашляховики

23:48, 1 жовтня 2025
Шестеро місцевих заробляли по €8 тисяч за кожного порушника.
На Буковині викрили групу переправників ухилянтів до Румунії, у яких знайшли зброю та позашляховики
На Буковині викрили шістьох місцевих жителів, які організували незаконне переправлення осіб через гірську ділянку кордону до Румунії, повідомили в ДПСУ.

Зловмисники знаходили клієнтів, доставляли їх до кордону та вказували маршрути в обхід пунктів пропуску, отримуючи €8 тис. за кожного переправленого. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 930 тис. грн, чотири позашляховики, п’ять одиниць незареєстрованої зброї, телефони та банківські картки.

Усіх підозрюваних затримано, їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

