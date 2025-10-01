На Буковине разоблачили группу перевозчиков уклонистов в Румынию, у которых нашли оружие и внедорожники

Шестеро местных жителей зарабатывали по €8 тысяч за каждого нарушителя.

На Буковине разоблачили шестерых местных жителей, которые организовали незаконную переправку лиц через горный участок границы в Румынию, сообщили в ГПСУ.

Злоумышленники находили клиентов, доставляли их к границе и указывали маршруты в обход пунктов пропуска, получая €8 тыс. за каждого переправленного. Во время обысков правоохранители изъяли более 930 тыс. грн, четыре внедорожника, пять единиц незарегистрированного оружия, телефоны и банковские карты.

Все подозреваемые задержаны, им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

