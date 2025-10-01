Іноземцям пояснили, чи є чинною посвідка на постійне проживання в Україні, яка підлягає обміну під час воєнного стану

Міграційна служба роз’яснила іноземцям питання щодо дії посвідки на постійне проживання в Україні.

Фото: dmsu.gov.ua

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, чи є чинною посвідка на постійне проживання іноземця в Україні, яка підлягає обміну в період воєнного стану.

У відомстві зазначили, що постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2022 № 1202 «Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану» передбачено, що посвідки на тимчасове чи постійне проживання, крім тих, які оформлені громадянам російської федерації, строк дії яких закінчився або які підлягають обміну відповідно до законодавства після 24 лютого 2022 р., підтверджують законні підстави для тимчасового чи постійного проживання в Україні та право на в’їзд в Україну на період воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення чи скасування.

«Іноземці або особи без громадянства, крім громадян російської федерації, зобов’язані в установленому законодавством порядку подати документи для обміну таких посвідок на тимчасове чи постійне проживання протягом 30 календарних днів з дня припинення або скасування воєнного стану», - додали у Міграційній службі.

