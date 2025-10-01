Практика судов
Иностранцам объяснили, действителен ли вид на жительство в Украине, подлежащий обмену в условиях военного положения

22:54, 1 октября 2025
Миграционная служба разъяснила иностранцам вопрос о действии вида на постоянное проживание в Украине.
Фото: dmsu.gov.ua
Миграционная служба Днепропетровской области пояснила, действителен ли вид на постоянное проживание иностранца в Украине, который подлежит обмену в период военного положения.

В ведомстве сообщили, что постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.2022 № 1202 «Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения» предусмотрено, что виды на временное или постоянное проживание, кроме тех, которые оформлены гражданам Российской Федерации, срок действия которых истек или которые подлежат обмену согласно законодательству после 24 февраля 2022 года, подтверждают законные основания для временного или постоянного проживания в Украине и право на въезд в Украину на период военного положения и в течение 30 календарных дней с дня его прекращения или отмены.

«Иностранцы или лица без гражданства, кроме граждан российской федерации, обязаны в установленном законодательством порядке подать документы для обмена таких видов на временное или постоянное проживание в течение 30 календарных дней с дня прекращения или отмены военного положения», — добавили в Миграционной службе.

