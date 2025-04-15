З-під землі тече кип’яток — у Києві на бульварі Миколи Міхновського прорвало трубопровід, відео

Наразі рух транспорту ускладнений в напрямку мосту Патона.

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У вівторок, 15 квітня, у Києві на бульварі Миколи Міхновського стався прорив трубопроводу. Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції.

Наразі рух транспорту ускладнений в напрямку мосту Патона. На місці вже працюють усі відповідні служби.

«Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», - додали у поліції.

У свою чергу місцеві жителі оприлюднили відео з місця інциденту.

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