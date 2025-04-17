Прикордонники України врятували червонокнижного птаха – фото

Птах пошкодив крило і не міг злетіти.

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Прикордонники врятували одного з найбільших птахів-хижаків у всій Євразії – орлана-білохвоста. Він занесений до усіх трьох видань Червоної книги України (1980, 1994, 2009). В останньому виданні (2009) його віднесено до категорії «рідкісний».

За інформацією Державної прикордонної служби, його виявили під час патрулювання.

Птах пошкодив крило і не міг злетіти.

Разом з місцевим єгерем бійці оперативно доставили пораненого орлана до ветеринарної клініки.

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