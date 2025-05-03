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Зеленський заявив, що депутатам, налаштованим не голосувати за угоду про копалини, треба відмінити візи в США

13:56, 3 травня 2025
Президент вважає, що ратифікація угоди в Раді не має бути проблемою, а тим, хто не голосує – треба скасувати візи в США.
Зеленський заявив, що депутатам, налаштованим не голосувати за угоду про копалини, треба відмінити візи в США
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Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами в Києві заявив, що не очікує труднощів із ратифікацією Верховною Радою угоди зі США про створення спільного фонду. За його словами, процедура є стандартною: спочатку Уряд напрацьовує документ, потім відбувається підписання, далі — ратифікація парламентом, після чого запускаються технічні процеси.

Президент наголосив, що подібний механізм уже застосовувався сотні разів за останні роки, й нагадав, що після ратифікації Уряд ухвалює підзаконні акти для запуску дії угод.

Водночас Зеленський розкритикував окремих депутатів, які хочуть не голосувати. На його думку, такі дії є непродуктивними, особливо в умовах, коли угода має безпосередній вплив на безпеку держави.

«Є люди, які налаштовані це не робити (ред: голосувати). То, наприклад, я думаю, що Сполученим Штатам Америки треба просто відмінити їм візи. Я чесно так вважаю. Вони приїжджають в США кожного місяця. Розказують, як тут погано в Україні, як вони знають, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які не дуже важливі. Після того, як вони проходяться коридорами відповідних конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що для Америки або для діючого Президента США принципово і від чого залежить сьогодні безпека України», – прокоментував Президент.

Зеленський також наголосив, що результат голосування буде чітко видно в парламенті, й закликав народних обранців не грати «у подвійну гру», від якої залежить безпека України.

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Володимир Зеленський

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