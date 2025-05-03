Зеленский заявил, что депутатам, настроенным не голосовать за соглашение по недрам, стоит отменить визы в США

Президент считает, что ратификация соглашения в Раде не должна быть проблемой, а тем, кто не голосует – нужно отменить визы в США.

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Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в Киеве заявил, что не ожидает трудностей с ратификацией Верховной Радой соглашения с США о создании совместного фонда. По его словам, процедура является стандартной: сначала Кабмин разрабатывает документ, затем происходит подписание, далее — ратификация парламентом, после чего запускаются технические процессы.

Президент подчеркнул, что подобный механизм уже применялся сотни раз за последние годы, и напомнил, что после ратификации Кабмин утверждает подзаконные акты для запуска действия соглашений.

В то же время Зеленский раскритиковал отдельных депутатов, которые хотять не голосовать. По его мнению, такие действия непродуктивны, особенно в условиях, когда соглашение имеет непосредственное влияние на безопасность государства.

«Есть люди, которые настроены этого не делать (ред.: голосовать). Так вот, я думаю, что Соединённым Штатам Америки просто стоит отменить им визы. Я честно так считаю. Они каждый месяц ездят в США. Рассказывают, как тут плохо в Украине, как они знают, как быстро закончить войну, какие части Украины важны, а какие не очень. После того как они проходят по коридорам соответствующих конгрессменов или сенаторов, они говорят, что они с США — друзья, братья навеки. А потом возвращаются в Украину и не голосуют за то, что для Америки или для действующего Президента США принципиально и от чего сегодня зависит безопасность Украины», – прокомментировал Президент.

Зеленский также подчеркнул, что результат голосования будет ясно виден в парламенте и призвал народных депутатов не играть «в двойную игру», от которой зависит безопасность Украины.

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