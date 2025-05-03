Апостиль подорожчав: з 3 травня змінюється вартість послуги для фізичних і юридичних осіб

З 3 травня в Україні зростає плата за проставлення апостилю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України повідомило про збільшення розміру плати за проставлення апостилю з 3 травня.

Так, для фізичних осіб плата становитиме 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для юридичних осіб 0,35 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Плата справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проставлення апостилю, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Відповідно, за заявами поданими з 3 травня, плата за проставлення апостилю у поточному році для фізичних осіб становитиме 610 грн, а для юридичних осіб – 1060 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.