НБУ оголосив про валютне послаблення: бізнесу дозволили більше, але посилили контроль за витоком капіталу

Національний банк України повідомляє, що з 10 травня розпочинає реалізацію стимулюючої валютної лібералізації. Мета – сприяти припливу додаткового капіталу в економіку України за рахунок стимулів, закладених у політику пом'якшення валютних обмежень.
Крім того, з 10 травня наберуть чинності інші зміни до діючих валютних обмежень. Частина з них пом'якшується, щоб підтримати український бізнес. Натомість низка обмежень посилюється, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу за кордон.
По-перше, НБУ розпочинає реалізацію стимулюючої валютної лібералізації.
Мета – сприяти припливу додаткового капіталу в економіку України за рахунок стимулів, закладених у політику пом'якшення валютних обмежень.
Українські підприємства отримали можливість здійснювати окремі валютні операції понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту. Він дорівнює сумі коштів, залученій з 12 травня 2025 року у статутний капітал цих підприємств від іноземних інвесторів з-за кордону в іноземній валюті.
Зміни не матимуть негативного впливу на валютний ринок України, адже операції здійснюватимуться у межах обсягу залучених з-за кордону коштів у валюті.
По-друге, почала діяти низка інших пом'якшень:
По-третє, кілька обмежень посилюються, щоб запобігти спробам обходити діючі обмеження та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах. Отже, НБУ:
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