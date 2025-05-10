НБУ оголосив про валютне послаблення: бізнесу дозволили більше, але посилили контроль за витоком капіталу

З 10 травня починають працювати зміни до діючих валютних обмежень.

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Національний банк України повідомляє, що з 10 травня розпочинає реалізацію стимулюючої валютної лібералізації. Мета – сприяти припливу додаткового капіталу в економіку України за рахунок стимулів, закладених у політику пом'якшення валютних обмежень.

Крім того, з 10 травня наберуть чинності інші зміни до діючих валютних обмежень. Частина з них пом'якшується, щоб підтримати український бізнес. Натомість низка обмежень посилюється, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу за кордон.

По-перше, НБУ розпочинає реалізацію стимулюючої валютної лібералізації.

Мета – сприяти припливу додаткового капіталу в економіку України за рахунок стимулів, закладених у політику пом'якшення валютних обмежень.

Українські підприємства отримали можливість здійснювати окремі валютні операції понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту. Він дорівнює сумі коштів, залученій з 12 травня 2025 року у статутний капітал цих підприємств від іноземних інвесторів з-за кордону в іноземній валюті.

Зміни не матимуть негативного впливу на валютний ринок України, адже операції здійснюватимуться у межах обсягу залучених з-за кордону коштів у валюті.

По-друге, почала діяти низка інших пом'якшень:

розширюються можливості фінансування закордонних представництв українських компаній;

бізнес може здійснювати платежі, пов’язані із судовими процедурами щодо невиконання нерезидентами умов за імпортними та експортними контрактами;

збільшуються ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном;

дозволяються окремі валютні операції на умовах «форвард»;

забезпечується можливість оплати консульських зборів на рахунки дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном;

запроваджується спрощений порядок відкриття будь-яких рахунків для військовослужбовців, а не лише поточних рахунків для отримання грошового забезпечення.

По-третє, кілька обмежень посилюються, щоб запобігти спробам обходити діючі обмеження та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах. Отже, НБУ:

заборонив банкам завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів у разі повернення нерезидентом імпортеру коштів у гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів;

поширює щомісячний ліміт у 500 тис. грн на розрахунки за кордоном платіжними картками, відкритими українськими банками до рахунків в іноземній валюті, для оплати окремих видів послуг.

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