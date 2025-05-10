НБУ объявил о валютном послаблении: бизнесу разрешили больше, но усилили контроль за оттоком капитала

﻿С 10 мая начинают действовать изменения к действующим валютным ограничениям.

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Национальный банк Украины сообщает, что с 10 мая начинает реализацию стимулирующей валютной либерализации. Цель — способствовать притоку дополнительного капитала в экономику Украины за счет стимулов, заложенных в политику смягчения валютных ограничений.

Кроме того, с 10 мая вступают в силу другие изменения к действующим валютным ограничениям. Часть из них смягчается, чтобы поддержать украинский бизнес. В то же время ряд ограничений усиливается, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала за границу.

Во-первых, НБУ начинает реализацию стимулирующей валютной либерализации.

Цель — способствовать притоку дополнительного капитала в экономику Украины за счет стимулов, заложенных в политику смягчения валютных ограничений.

Украинские предприятия получили возможность осуществлять отдельные валютные операции сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита. Он равен сумме средств, привлеченных с 12 мая 2025 года в уставный капитал этих предприятий от иностранных инвесторов из-за рубежа в иностранной валюте.

Изменения не будут иметь негативного влияния на валютный рынок Украины, поскольку операции будут осуществляться в пределах объема привлеченных из-за рубежа средств в валюте.

Во-вторых, начала действовать серия других послаблений:

• расширяются возможности финансирования зарубежных представительств украинских компаний;

• бизнес может осуществлять платежи, связанные с судебными процедурами по неисполнению нерезидентами условий по импортным и экспортным контрактам;

• увеличиваются лимиты на расчеты корпоративными картами за границей;

• разрешаются отдельные валютные операции на условиях «форвард»;

• обеспечивается возможность оплаты консульских сборов на счета дипломатических представительств и консульских учреждений Украины за границей;

• вводится упрощенный порядок открытия любых счетов для военнослужащих, а не только текущих счетов для получения денежного обеспечения.

В-третьих, ряд ограничений усиливается, чтобы предотвратить попытки обхода действующих ограничений и избежать оттока капитала из Украины в значительных объемах. Таким образом, НБУ:

• запретил банкам завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров в случае возврата нерезидентом импортеру средств в гривне с лоро-счетов банков-нерезидентов;

• распространяет месячный лимит в 500 тыс. грн на расчеты за границей платежными картами, открытыми украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты отдельных видов услуг.

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