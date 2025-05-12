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У Міністерстві світи прогнозують значне відрахування студентів-чоловіків

19:31, 12 травня 2025
Частина студентів-чоловіків може бути відрахована після весняної сесії, - сказав заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.
У Міністерстві світи прогнозують значне відрахування студентів-чоловіків
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У Міністерстві освіти допускають, що після весняної сесії значна частина студентів-чоловіків може бути відрахована. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю «Дзеркалу тижня»,  коментуючи хід перевірок закладів вищої освіти.

Зараз, за словами посадовця, у більш ніж 100 вишах триває перевірка, яка має на меті з’ясувати, чи дійсно там навчаються чоловіки віком від 25 років.

Він також підкреслив, що у випадку очної форми навчання така перевірка проводиться фізично — безпосередньо в навчальних аудиторіях.

«Також перевіряються документація, результати іспитів. І вже зараз очевидно, що цього року ми матимемо досить багато студентів, які за результатами сесії в травні-червні будуть відраховані», – спрогнозував заступник міністра.

Також він зауважив, що є і зразкові студенти старшого віку.

«Треба сказати, що в нас є величезна кількість чоловіків віком від 25 років, які на сьогодні зрозуміли, що освіта – це та річ, якою вони не скористалися, коли їм було по вісімнадцять, і зараз повернулися до цього питання й часто є зразковими студентами. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб вони далі розвивалися. Адже це і є майбутній людський капітал нашої країни», – повідомив Винницький.

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