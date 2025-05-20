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Затримали голову ВЛК однієї із частин ДПСУ, який за гроші переводив військових з передової в тил

16:12, 20 травня 2025
Вартість «послуг» посадовця залежала від стану здоров’я військових та складності ухвалення потрібного рішення.
Затримали голову ВЛК однієї із частин ДПСУ, який за гроші переводив військових з передової в тил
Фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань затримало та повідомило про підозру голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

Правоохоронці встановили, що полковник медичної служби організував схему одержання хабарів за сприяння у переведенні військовослужбовців із району бойових дій до тилових підрозділів.

За даними слідства, посадовець пропонував прикордонникам, які прибували на проходження ВЛК, «допомогу» в оформленні медичних документів. Йшлося про визнання їх обмежено придатними до військової служби, призначення відпусток за станом здоров’я або направлення на лікування — навіть за відсутності відповідних клінічних показань.

Вартість таких «послуг» залежала від стану здоров’я військових та складності ухвалення потрібного рішення — від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання чергової частини неправомірної вигоди. Під час обшуків у службових приміщеннях вилучено медичну документацію, яка підтверджує незаконні рішення комісії стосовно конкретних військовослужбовців.

Розслідування триває. Встановлюються додаткові епізоди злочинної діяльності та можлива причетність інших членів ВЛК.

Офіцеру загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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ДБР Державна прикордонна служба

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