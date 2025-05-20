З початку року в Україні видали понад 313 тисяч посвідчень водія

Сервісний центр МВС також нагадав алгоритм дій для отримання посвідчення водія вперше.

Фото: hsc.gov.ua

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Головний сервісний центр МВС повідомив, що з початку року сервісні центри МВС по всій Україні вже видали 313 342 посвідчення водія. Про це інформує офіційний сайт відомства.

Зазначається, що із них – 69 823 отримані вперше на 2 роки, 203 688 у зв’язку з обміном, 20 683 – відновлення після втрати й викрадення.

Для громадян, які бажають навчитись керувати транспортним засобом, сервісний центр МВС пояснив алгоритм дій для отримання посвідчення водія вперше. Для цього необхідно пройти кілька етапів.

Вивчення ПДР

Кандидат у кермувальники повинен скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. До нього можливо підготуватись самостійно, або пройти навчання в акредитованому навчальному закладі. Вивчати теоретичний матеріал необхідно відповідно до тем Типової навчальної програми відповідно до обраної категорії. Для зручності на сайті Головного сервісного центру МВС розміщений перелік тестових питань. Під час теоретичного іспиту потрібно відповісти на 20 питань та допускається не більше 2 помилок. Результат теоретичного іспиту дійсний 1 рік. Вартість складання теоретичного іспиту – 250 грн.

Навчання в автошколі

Після успішно складеного теоретичного іспиту, кандидат у водії звертається до автошколи та проходить практичне навчання. Далі складає внутрішній іспит з перевірки практичних навичок керування. У разі успішного результату – отримує свідоцтво про закінчення навчання, яке дійсне 2 роки. Упродовж цього часу необхідно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримати перше посвідчення водія, яке видається на 2 роки. Вартість складання теоретичного іспиту – 420 грн.

Для складання теоретичного та практичного іспитів до сервісного центру МВС подається пакет документів: паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка (разом з витягом про місце проживання), реєстраційний номер облікової картки платника податків та медична довідка.

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