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В Україні у рамках «муніципальної няні» компенсуватимуть догляд за дітьми до 6 років

22:54, 20 травня 2025
КМУ було прийнято зміни, якими збільшено вік дітей до 6-ти років та розширено надання послуги для низки категорій.
В Україні у рамках «муніципальної няні» компенсуватимуть догляд за дітьми до 6 років
Джерело фото: Freepik
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Суспільство часто сприймає догляд за дитиною як особисту відповідальність родини. Але коли в місті не працює дитячий садочок, родина — ВПО, або дитина потребує особливого підходу — відповідальність стає заважкою, зазначають у Мінсоцполітики.

Для цього держава розробила «муніципальну няню».

«Муніципальна няня» — це послуга догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку (або 6-річного віку у визначених випадках), що надається для підтримки батьків, опікунів дитини. 

Раніше такою послугою могли скористатися лише батьки, опікуни дитини, яка потребує додаткового догляду, або батьки, опікуни, які є особами з інвалідністю I чи II групи та мають дитину до 3-х років. 

7 червня Кабінетом Міністрів України було прийнято зміни, якими збільшено вік дітей до 6-ти років та розширено надання послуги для таких категорій:

  • ВПО (незалежно від місця проживання);
  • сімей, які проживають на територіях, де в умовах воєнного стану садочки не працюють.

Як вона працює?

Батьки (офіційні опікуни) мають самі знайти муніципальну няню, оформити з нею договір та віднести документи у найближче управління з питань соціального захисту населення (УСЗН). 

Тобто, оплачують роботу няні спершу батьки. А держава вже компенсує їм частину грошей на основі акту виконаних робіт, де зазначені години догляду та сума витрачених грошей.

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діти Кабінет Міністрів України

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