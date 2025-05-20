Замість лікування — продавав наркотичні препарати: на Хмельниччині ув’язнили чоловіка

Чоловіку видавали метадоновмісні препарати для лікування, проте він тричі їх продав.

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Жителя міста Старокостянтинів засуджено за продаж метадоновмісних ліків. Пігулки він отримував за програмою замісної терапії. Однак замість лікування збував їх. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловік отримав 4 роки 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.

Через наркотичну залежність чоловік проходив програму замісної терапії, яка передбачає видачу метадоновмісних препаратів для лікування. Проте замість особистого прийому він упродовж вересня-жовтня 2024 року тричі їх продав.

До набрання вироком суду законної сили він перебуватиме під вартою.

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