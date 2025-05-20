Вместо лечения продавал наркотические препараты: в Хмельницкой области посадили мужчину

Мужчине выдавали препараты, содержащие метадон, для лечения, однако он трижды их продал.

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Житель города Староконстантинов осужден за продажу метадосодержащих лекарств. Таблетки он получал по программе заместительной терапии. Однако вместо лечения сбывал их. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчина получил 4 года 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

Через наркотическую зависимость мужчина проходил программу заместительной терапии, которая предусматривает выдачу препаратов, содержащих метадон, для лечения. Однако вместо личного приема он в течение сентября-октября 2024 трижды их продал.

До вступления приговора в суд законной силы он будет находиться под стражей.

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