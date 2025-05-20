Вместо лечения продавал наркотические препараты: в Хмельницкой области посадили мужчину

Житель города Староконстантинов осужден за продажу метадосодержащих лекарств. Таблетки он получал по программе заместительной терапии. Однако вместо лечения сбывал их. Об этом сообщает областная прокуратура.
Мужчина получил 4 года 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.
Через наркотическую зависимость мужчина проходил программу заместительной терапии, которая предусматривает выдачу препаратов, содержащих метадон, для лечения. Однако вместо личного приема он в течение сентября-октября 2024 трижды их продал.
До вступления приговора в суд законной силы он будет находиться под стражей.
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