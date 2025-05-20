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В Украине в рамках программы «муниципальная няня» будут компенсировать уход за детьми до 6 лет

22:54, 20 мая 2025
КМУ были приняты изменения, которыми увеличен возраст детей до 6 лет и расширено предоставление услуги для ряда категорий.
В Украине в рамках программы «муниципальная няня» будут компенсировать уход за детьми до 6 лет
Источник фото: Freepik
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Общество часто воспринимает уход за ребенком как личную ответственность семьи. Но когда в городе не работает детский сад, семья — ВПО, или ребенку нужен особый подход — ответственность становится слишком тяжёлой, отмечают в Минсоцполитики.

Для этого государство разработало услугу «муниципальная няня».

«Муниципальная няня» — это услуга по уходу за ребенком до достижения 3-летнего возраста (или 6-летнего в определённых случаях), которая предоставляется в поддержку родителям, опекунам ребёнка.

Ранее такой услугой могли воспользоваться только родители, опекуны ребенка, нуждающегося в дополнительном уходе, либо родители, опекуны с инвалидностью I или II группы, имеющие ребёнка до 3 лет.

7 июня Кабинетом Министров Украины были приняты изменения, которыми увеличен возраст детей до 6 лет и расширено предоставление услуги для следующих категорий:

  • ВПО (независимо от места проживания);
    • семей, проживающих на территориях, где в условиях военного положения детские сады не работают.

Как это работает?

Родители (официальные опекуны) должны сами найти муниципальную няню, заключить с ней договор и подать документы в ближайшее управление по вопросам социальной защиты населения (УСЗН).

То есть, работу няни сначала оплачивают родители. А государство компенсирует им часть денег на основании акта выполненных работ, где указаны часы ухода и сумма потраченных средств.

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дети Кабинет Министров Украины

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