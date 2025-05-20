С начала года в Украине выдали более 313 тысяч водительских удостоверений

Сервисный центр МВД также напомнил алгоритм действий для получения водительского удостоверения впервые.

Фото: hsc.gov.ua

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Главный сервисный центр МВД сообщил, что с начала года сервисные центры МВД по всей Украине уже выдали 313 342 водительских удостоверения. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

Отмечается, что из них — 69 823 выданы впервые сроком на 2 года, 203 688 — в связи с обменом, 20 683 — восстановлены после утери или кражи.

Для граждан, желающих научиться управлять транспортным средством, сервисный центр МВД объяснил алгоритм действий для получения водительского удостоверения впервые. Для этого необходимо пройти несколько этапов.

Изучение ПДД

Кандидат в водители должен сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. К нему можно подготовиться самостоятельно или пройти обучение в аккредитованном учебном заведении. Теоретический материал необходимо изучать в соответствии с темами Типовой учебной программы согласно выбранной категории. Для удобства на сайте Главного сервисного центра МВД размещен перечень тестовых вопросов. Во время теоретического экзамена необходимо ответить на 20 вопросов, допускается не более 2 ошибок. Результат теоретического экзамена действителен 1 год. Стоимость сдачи теоретического экзамена — 250 грн.

Обучение в автошколе

После успешной сдачи теоретического экзамена кандидат в водители обращается в автошколу и проходит практическое обучение. Далее сдает внутренний экзамен на проверку практических навыков управления. В случае успешного результата получает свидетельство об окончании обучения, которое действительно 2 года. В течение этого времени необходимо сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить первое водительское удостоверение, которое выдается сроком на 2 года. Стоимость сдачи практического экзамена — 420 грн.

Для сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисный центр МВД подается пакет документов: паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта (вместе с выпиской о месте проживания), регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов и медицинская справка.

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