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Дональд Трамп і Піт Хегсет зроблять спільну заяву

17:29, 20 травня 2025
Білий дім анонсував спільну заяву Дональда Трампа і Піта Хегсета.
Дональд Трамп і Піт Хегсет зроблять спільну заяву
Фото: x.com/EricLDaugh
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У четвер, 20 травня, відбудеться виступ президента США Дональда Трампа та міністра оборони Піта Хегсета. Захід заплановано на 15:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

Тема виступу поки що не повідомляється, однак анонс зроблено на тлі підготовки плану щодо розгортання системи ПРО «Золотий купол».

Телеканал CNN стверджує, що найближчими днями Пентагон оприлюднить деталі проекту, спрямованого на захист США від глобальних ракетних загроз. До системи входитимуть лазерні перехоплювачі в космосі та елементи захисту від гіперзвукових ракет.

Витрати на реалізацію програми можуть перевищити $500 млрд за 20 років.

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США Дональд Трамп

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