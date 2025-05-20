Дональд Трамп и Пит Хегсет сделают совместное заявление

Белый дом анонсировал совместное заявление Дональда Трампа и Пита Хегсета.

Фото: x.com/EricLDaugh

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В четверг, 20 мая, состоится выступление президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета. Мероприятие запланировано на 15:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Тема выступления пока не сообщается, однако анонс сделан на фоне подготовки плана по развертыванию системы ПРО «Золотой купол».

Телеканал CNN утверждает, что в ближайшие дни Пентагон обнародует детали проекта, направленного на защиту США от глобальных ракетных угроз. В систему будут входить лазерные перехватчики в космосе и элементы защиты от гиперзвуковых ракет.

Расходы на реализацию программы могут превысить $500 млрд за 20 лет.

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