Викрили військовослужбовців, які безпідставно нарахували підлеглому понад 840 тис грн бойових виплат

Попри те, що військовослужбовець перебував за місцем проживання в Кропивницькому, йому безпідставно нараховували додаткові виплати за нібито участь у бойових завданнях.

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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці вручили підозру групі військовослужбовців, які безпідставно нарахували підлеглому понад 840 тисяч гривень бойових виплат.

Злочинну схему організував тодішній командир військової частини, який залучив до неї двох підлеглих. Саме одному з них і нараховували винагороду в розмірі 30 000 гривень на місяць, а також одноразову виплату у 100 000 гривень — за нібито участь у бойових діях. Насправді ж у цей період військовий перебував у Кропивницькому.

«У такий спосіб упродовж червня 2023 року — березня 2024 року він отримав понад 840 000 гривень, які було розподілено між усіма учасниками схеми», - повідомили у департаменті.

Слідчі повідомили трьом учасникам організованої групи про підозру. Йдеться про колишнього командира, головного сержанта та водія-електрика військової частини. Їм інкримінують заволодіння чужим майном організованою групою. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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