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Разоблачили военнослужащих, которые безосновательно начислили подчиненному более 840 тыс грн боевых выплат

19:11, 20 мая 2025
Несмотря на то, что военнослужащий находился по месту жительства в Кропивницком, ему безосновательно начисляли дополнительные выплаты за якобы участие в боевых заданиях.
Разоблачили военнослужащих, которые безосновательно начислили подчиненному более 840 тыс грн боевых выплат
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители вручили подозрение группе военнослужащих, которые безосновательно начислили подчиненному более 840 тысяч гривен боевых выплат.

Преступную схему организовал тогдашний командир воинской части, который привлек к ней двух подчиненных. Именно одному из них и начисляли вознаграждение в размере 30 000 гривен в месяц, а также единовременную выплату в 100 000 гривен — за якобы участие в боевых действиях. На самом же деле в этот период военный находился в Кропивницком.

«Таким образом, в течение июня 2023 года — марта 2024 года он получил более 840 000 гривен, которые были распределены между всеми участниками схемы», — сообщили в департаменте.

Следователи сообщили трем участникам организованной группы о подозрении. Речь идет о бывшем командире, главном сержанте и водителе-электрике воинской части. Им инкриминируется завладение чужим имуществом организованной группой. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Национальная полиция ВСУ

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