Кандидат у президенти Польщі Навроцький заявив про готовність не підтримувати членство України в НАТО

Кароль Навроцький готовий не підтримувати вступ України до НАТО в обмін на політичну підтримку лідера «Конфедерації» Славоміра Менцена.

Фото: PAP

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Польський кандидат у президенти Кароль Навроцький, якому вдалося вийти у 2-й тур виборів, заявив, що готовий обіцяти відмову від підтримки вступу України до НАТО – в обмін на політичну підтримку лідера «Конфедерації» Славоміра Менцена. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Навроцький відреагував на допис Менцена, де той запросив обох переможців першого туру на розмову, під час якої проситиме їх «підписати декларацію, яка відповідатиме очікуванням його виборців».

Серед пунктів документа, щодо яких Менцен пропонує кандидатам дати зобов’язання – відмова відправляти польські війська в Україну та відмова від підписання закону про ратифікацію приєднання України до НАТО у майбутньому.

«Я приймаю запрошення і готовий до підписання тих пропозицій. А решту обговоримо у пана на каналі. До зустрічі», – відповів Менцену Навроцький.

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